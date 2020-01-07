İran Parlamentosu, tüm Amerikalı askerleri 'terörist' ilan etti
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İran Parlamentosu, tüm Amerikalı askerleri 'terörist' ilan etti

07.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:45
İran Parlamentosu, tüm Amerikalı askerleri 'terörist' ilan etti

Parlamentosu tüm Amerikalı askerleri terörist ilan eden bir yasa tasarısını kabul etti. İranlı General 'nin insansız hava aracıyla vurularak öldürülmesinin ardından İran Parlamentosu, kabul ettiği yasa ile Pentagon dahil tüm Amerikan askerlerini terörist ilan etti.


İran daha önce Orta Asya ve Afrika'da konuşlanan Amerikalı askerleri terörist ilan etmişti. En son kabul edilen yasa ile Pentagon da İran'ın 'terör listesine' alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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