İran Parlamentosu, ABD'nin Yaptırımlarına Karşı Toplandı

İran Parlamentosu, ABD'nin İran'ın füze savunma programındaki yeni yaptırımlarına karşı misilleme önlemleri almayı amaçlayan mevzuatı görüşmek için toplandı.



İran Parlamentosu, ABD'nin İran'ın füze savunma programındaki yeni yaptırımlarına karşı misilleme önlemleri almayı amaçlayan tasarıyı görüşmek için toplandı. Tasarı, parlamentonun Araştırma Merkezi ve Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından hazırlandı. - TAHRAN