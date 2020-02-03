İran: Otobüste alkollü içki tüketen turist 80 kez kırbaçlandı
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İran: Otobüste alkollü içki tüketen turist 80 kez kırbaçlandı

İran'ın Tebes kenti Cumhuriyet ve Devrim Savcısı, bindiği otobüste alkollü içecek tüketen bir turistin 80 kırbaç darbesiyle cezalandırıldığını açıkladı.

03.02.2020 08:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:08
İran: Otobüste alkollü içki tüketen turist 80 kez kırbaçlandı

'ın Tebes kenti Cumhuriyet ve Devrim Savcısı, bindiği otobüste alkollü içecek tüketen bir turistin 80 kırbaç darbesiyle cezalandırıldığını açıkladı.


İran devlet ajansı Tasnim'e göre, savcı, turiste yönelik kırbaç cezası tamamen yasal bir süreç sonunda uygulandığını ve 5 saatten kısa sürdüğünü söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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