İran: Örgütün ikili ilişkileri bozmasına fırsat vermeyeceğiz Son günlerde terör örgütü PKK/PJAK'a yönelik Türkiye sınırında geniş çaplı askeri operasyon düzenleyen İran, örgütün ikili ilişkileri bozmasına fırsat vermeyeceğini bildirdi.

Son günlerde terör örgütü PKK/PJAK'a yönelik Türkiye sınırında geniş çaplı askeri operasyon düzenleyen İran, örgütün ikili ilişkileri bozmasına fırsat vermeyeceğini bildirdi.

İran İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ve Türk mevkidaşı Muhterem İnce telefon görüşmesinde iki ülke sınırında devam eden son gelişmeleri ele aldı. Zülfikari, "İran, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri bozmaya çalışan teröristlerin faaliyetine fırsat vermeyecek. Dost ve kardeş Türkiye'ye terörizm, organize suçlar, silah ve insan kaçakçılığı ile mücadelede kararlı olduğumuzu belirtmek isteriz" dedi. Zülfikari, iki ülke sınırında güvensizliğe neden olan tüm gruplarla mücadele için ortak bir mekanizma oluşturulmasının gerekli olduğunu dile getirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, terör örgütü PKK/PJAK'a yönelik ülkenin kuzeybatısında son günlerde düzenlediği operasyonla, teröristlerin barındığı Yüksekova'nın karşısında yer alan Erbilan bölgesini teröristlerden temizlediğini duyurmuştu.

Kaynak: DHA