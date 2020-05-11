İran ordusundan kendi gemisini yanlışlıkla vurduğu iddialarıyla ilgili açıklama Açıklaması
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İran ordusundan kendi gemisini yanlışlıkla vurduğu iddialarıyla ilgili açıklama Açıklaması

İran ordusundan kendi gemisini yanlışlıkla vurduğu iddialarıyla ilgili açıklama Açıklaması
11.05.2020 06:06 | Son Güncelleme: 11.05.2020 06:06

İran Ordusu, dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişinin öldüğünü bildirdi.

İran Ordusu, dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişinin öldüğünü bildirdi.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bender Abbas 1. Bölgesi Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayın detayları hakkında bilgi verilmedi.

İran medyası, İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurduğunu ve onlarca kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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