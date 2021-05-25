İran ordusu geniş çaplı elektronik savaş tatbikatına başladı
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İran ordusu geniş çaplı elektronik savaş tatbikatına başladı

İran ordusu geniş çaplı elektronik savaş tatbikatına başladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran ordusu, ülkenin büyük bir bölümünü kapsayan geniş çaplı elektronik savaş tatbikatı yapıyor.

İran ordusu, ülkenin büyük bir bölümünü kapsayan geniş çaplı elektronik savaş tatbikatı yapıyor.

İran devlet televizyonunun haberine göre, orduya bağlı elektronik savaş birimlerinin katılımıyla İsfahan'da başlatılan "Gökyüzü Kalkanı 1400" adı verilen tatbikat, ülkenin büyük bir bölümünü kapsıyor.

Tatbikatta elektronik savaş alanında hücum ve savunma taktiklerinin uygulanacağı ve sistemlerin performanslarının test edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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