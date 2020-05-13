İran Ordu Sözcüsü Takihani: "İran savaş gemisi Devrim Muhafızları tarafından vurulmadı" İran Ordu Sözcüsü Şahin Takihani, Konarek savaş gemisinin Devrim Muhafızlarına ait gemiler tarafından vurulmadığını ve konunun incelendiğini söyledi.

İran Ordu Sözcüsü Şahin Takihani, Konarek savaş gemisinin Devrim Muhafızlarına ait gemiler tarafından vurulmadığını ve konunun incelendiğini söyledi.

İran ordusuna ait internet sitesine konuşan İran Ordu Sözcüsü Şahin Takihani, düşmanların Devrim Muhafızları ile ordu arasında sorun çıkarmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Ülkemizde meydana gelen her olayı düşmanlarımız kendi hedefleri doğrultusunda kullanmaya çalışıyorlar" dedi.

Ülkedeki yerel basın organlarının yalan haberlere ve iddialara teveccüh etmemesi gerektiğini söyleyen Takihani, "Bu yalan haber ve söylentilerden biri de deniz tatbikatı sırasında İran'a ait Konarek savaş gemisinin Devrim Muhafızlarına ait gemiler tarafından vurulduğudur. Bu yöndeki tüm iddia ve haberler yalan" şeklinde konuştu.

Düşmanın Devrim Muhafızları ve ordu arasında sorun oluşturmaya çalıştığını ifade eden Takihani, Konarek savaş gemisine ilişkin olayın uzmanlar tarafından incelemeye alındığını belirterek, "Yaşanan olay uzman ekiplerce incelemeye alındı ve tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulacak" dedi

Basra Körfezi'nde 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında Konarek savaş gemisinin İran donanmasına ait başka bir gemi tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddia edilmişti. İran Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan açıklamada, Konarek savaş gemisinde yaşanan olay nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı belirtilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA