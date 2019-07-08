İran nükleer silah sahibi olmaya ne kadar yakın, diplomasi kazanır mı?
İran ile Batılı güçler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesiyle Tahran tekrar uranyum zenginleştirmeye odaklandı.
İran ile Batılı güçler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesiyle Tahran tekrar uranyum zenginleştirmeye odaklandı. Batılı uzmanlar, Tahran yönetimi nükleer silaha sahip olmadan diplomasiye şans tanınması gerektiğinin altını çiziyor. Ancak İran'ın ne kadar sürede bu silahı üreteceği ise Batılı ülkelerde endişeye neden oluyor.
İran, Batılı güçlerle 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadaki taleplerinin karşılık bulmaması nedeniyle söz konusu anlaşmada belirlenen sınırın ötesinde uranyum zenginleştirmeye başlandığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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