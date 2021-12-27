İran nükleer müzakerelerinin 8. turu bugün Viyana'da başlıyor

İran nükleer anlaşmasının görüşüldüğü müzakerelerin 8. turu bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlıyor.

İran'ın 2015 nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin sekizinci turu İran ile birlikte Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya'nın katılımlarıyla bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlıyor. P4+1 ülkelerinin temsilcilerinin de hazır bulunacağı görüşmelere ilişkin açıklama Hüseyin Emir Abdullahiyan'dan geldi. Abdullahiyan, "Haziran ayında varılan metni bir kenara bırakarak, yeni bir metin üzerinde ve görüşmelerin de bu metin üzerine bugün başlaması konusunda mutabık kaldık" dedi. İran'ın ABD'nin yeniden tek taraflı olarak anlaşmadan vazgeçmeyeceğine dair garanti istediğini kaydeden Abdullahiyan, yaptırımların etkin bir şekilde kaldırıldığının teyit edilmesi için süre talep ettiklerini sözlerine ekledi. İranlı Bakan, "Bizim için önemli olan konu, bu şartlar ve konular ışığında İran'ın kolayca ve sınırlar olmadan petrolünü satacağı ve elde ettiği geliri de İran bankalarında yabancı para birimi olarak muhafaza edeceği bir noktaya gelmektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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