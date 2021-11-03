İran, nükleer müzakerelere 29 Kasım'da döneceğini duyurdu - Haberler
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İran, nükleer müzakerelere 29 Kasım'da döneceğini duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İran, nükleer müzakerelere 29 Kasım'da döneceğini duyurdu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine 29 Kasım tarihinde yeniden başlayacaklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine 29 Kasım tarihinde yeniden başlayacaklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran'ın Viyana müzakerelerine başkanlık eden Ali Bakıri Keni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nükleer müzakerelere 29 Kasım tarihinde başlayacaklarını açıkladı. Keni, Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Enrique Mora ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "ABD'nin hukuk dışı ve acımasız yaptırımlarının kaldırılması hedefiyle Viyana'daki nükleer müzakerelere 29 Kasım tarihinde yeniden başlama kararı aldık" dedi.

Öte yandan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan İran ile nükleer anlaşmanın tam uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, 6 Nisan tarihinde başlamıştı. İran'da haziran ayında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ABD'nin de dolaylı olarak katıldığı nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ara verilmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İran, Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da başlayacağını açıkladı

İran, Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da başlayacağını açıkladı

 İran, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da başlayacağını duyurdu

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