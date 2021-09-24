İran: Nükleer müzakereler çok yakında yeniden başlayacak

BİRLEŞMİŞ İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer görüşmelere çok yakında döneceklerini söyledi.

Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Anadolu Ajansı dahil bir grup medya temsilcileriyle bir araya geldi.

İran'ın nükleer görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Abdullahiyan, "Viyana müzakereleri dosyasını gözden geçiriyoruz. 4+1 müzakereler çok yakında yeniden başlayacak." dedi.

Abdullahiyan, yapıcı görüşmelerden somut sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.