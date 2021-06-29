İran, nükleer çalışma kayıtlarına UAEA'nın erişimini sağlayan anlaşmanın süresini uzatabileceğini açıkladı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasında şubat ayında yapılan ve 24 Haziran'da süresi dolan "teknik anlaşma" adı verilen denetimlerin süresinin uzatılabileceğini söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasında şubat ayında yapılan ve 24 Haziran'da süresi dolan "teknik anlaşma" adı verilen denetimlerin süresinin uzatılabileceğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Rebii, UAEA ile iş birliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Rebii, "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adı verilen ve yaptırımların kaldırılmaması halinde UAEA'ya verilen denetim imkanlarının sınırlandırılmasını öngören yasanın Meclis'te çıkarılmasının ardından 22 Şubat'ta İran hükümeti ile UAEA arasında yapılan ancak 24 Haziran'da süresi dolan "teknik anlaşmayı" yeniden uzatabileceklerini söyledi.

UAEA'nın İran'daki nükleer tesislerdeki faaliyetleri izleyen kayıtlara erişimini sağlayan anlaşma hakkında Rebii, "UAEA ile teknik anlaşmanın uzatılmasının gerekliliği ve ihtimali konusunu değerlendiriyoruz. Bu konuda tüm seçenekleri masaya yatıracağız. Anlaşma yenilenmese dahi UAEA ile yalnızca Güvenlik Denetimi Anlaşması kapsamında çalışacağız." dedi.

Yeni sosyal medya kanun teklifi Meclis gündeminden çıkarıldı

Öte yandan Rebii, geçen hafta Meclis'in gündemine alınan, yargı tarafından erişim engeli getirilen sosyal medya uygulamalarını kullananlara para ve hapis cezaları öngören "İnternet kullanıcılarının haklarını korumak ve mesajlaşma uygulamalarını düzenlemek" adı verilen kanun teklifinin Meclis'in gündeminden kaldırıldığını söyledi.

Geçen hafta Meclis gündemine alınan kanun teklifini "sosyal medyayı kısıtlama teklifi" olarak niteleyen Rebii, teklifin mevcut hükümet döneminde dikkate alınmayacağını belirterek, "Bu teklif yeni hükümet kurulduğunda incelenecektir." ifadesini kullandı.

İran ile UAEA arasındaki teknik anlaşma

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de öldürülmesinden kısa süre sonra nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını 1 Aralık'ta çıkarmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılan yasa, nükleer anlaşmanın taraflarının iki ay içinde Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını gerektiriyordu.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, 21 Şubat'taki Tahran ziyaretinde yaptığı görüşmeler sonucunda geçici teknik uzlaşı sağlandığını ve bu kapsamda 3 ay daha UAEA'nın temel doğrulama ve izleme faaliyetlerinin "sınırsız" süreceğini açıklamıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu ise yalnızca 3 ay süreyle bazı nükleer faaliyetlerinin kaydedileceğini ancak belirtilen süre içinde yaptırımların kaldırılmaması halinde kayıtların UAEA'ya verilmeyeceğini belirtmişti. 24 Mayıs'ta sona eren geçici teknik anlaşma 24 Haziran'a kadar bir ay uzatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun