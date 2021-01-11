İran, nükleer bilimci Fahrizade suikastıyla ilgili 4 kişi için "kırmızı bülten" talebinde bulundu
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İran, nükleer bilimci Fahrizade suikastıyla ilgili 4 kişi için "kırmızı bülten" talebinde bulundu

11.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:23
İran, nükleer bilimci Fahrizade suikastıyla ilgili 4 kişi için

İran, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 4 kişi hakkında Interpol'den "kırmızı bülten" talebinde bulundu.

İran, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 4 kişi hakkında Interpol'den "kırmızı bülten" talebinde bulundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Polis Teşkilatı (NACA) Sözcüsü Mehdi Hacıyan, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Fahrizade suikastıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

Hacıyan, "Fahrizade suikastının faillerinden dördü için Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunuldu." dedi.

Söz konusu 4 kişi hakkında detaylı bilgi paylaşmayan Hacıyan, ayrıca Kasım Süleymani suikastının failleri ve suikast emrini verenler için Interpol'ün kırmızı bülten çıkarmasına ilişkin bir savunma dosyası hazırladıklarını sözlerine ekledi.

İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 8 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada Fahrizade suikastının bazı faillerinin yakalandığını, detayların yetkili organlar tarafından duyurulacağını ifade etmişti.

Nükleer programın kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İran, 3 Ocak 2020'de ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu 48 Amerikalı yetkili hakkında da Interpol'e "kırmızı bülten" talebinde bulunmuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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