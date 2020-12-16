İran nükleer anlaşmasının tarafları bakan düzeyinde toplantı yapacak

İran ile küresel güçler arasındaki nükleer anlaşmaya taraf olan ülkelerin bakanları toplantı düzenleyecek.

İran ile küresel güçler arasındaki nükleer anlaşmaya taraf olan ülkelerin bakanları toplantı düzenleyecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) Ortak Komisyonu bugün video konferans yöntemiyle toplandı.

Borrell'e vekaleten AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Maria Schmid başkanlık ettiği toplantıya Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'dan siyasi direktör ve bakan yardımcısı seviyesinde katılım oldu.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, İran nükleer anlaşmasını devam ettirmeye yönelik çalışmalar ve anlaşmanın mevcut zorluklar karşısında tüm taraflarca tam ve etkin uygulanmasının sağlanması konularının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Katılımcılar ayrıca 21 Aralık'ta sanal formatta JCPOA katılımcılarının gayriresmi bakanlar toplantısı düzenlemesinde mutabık kaldı." ifadesi yer aldı.

İran nükleer anlaşması

Anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'ı durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam