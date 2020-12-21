İran nükleer anlaşmasının tarafları ABD'nin anlaşmaya dönmesine olumlu bakıyor

İran ile küresel güçler arasındaki nükleer anlaşmanın tarafları, ABD'nin anlaşmaya dönmesini olumlu şekilde ele almaya hazır olduklarını bildirdi.

İran ile küresel güçler arasındaki nükleer anlaşmanın tarafları, ABD'nin anlaşmaya dönmesini olumlu şekilde ele almaya hazır olduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) tarafları dışişleri bakanları düzeyinde video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Borrell'in başkanlığındaki toplantıda İran'ın yanı sıra Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve AB temsil edildi.

Toplantıda, nükleer anlaşmanın devamı ve uygulanmasının önemine işaret edildi ve İran'a yaptırımların kaldırılmasına yönelik taahhütlerin önündeki engellerin ele alınması ihtiyacı vurgulandı.

Bakanlar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iyi niyetli iş birliğinin devamının önemine dikkati çekerek, İran nükleer anlaşmasının bölgesel ve uluslararası güvenliğe katkı yapan bir diplomasi başarısı olduğunu teyit etti.

ABD'nin anlaşmadan ayrılmasının üzüntü yarattığı bir kez daha vurgulanırken, BM Güvenlik Konseyinin nükleer anlaşmayla ilgili 2231 sayılı kararının yürürlükte olduğunun altı çizildi.

Anlaşmanın tüm taraflarca tam uygulanması için diyaloğu sürdürme kararı alan bakanlar, ABD'nin anlaşmaya dönme ihtimali bulunduğunu ve ortak çabayla bu konuyu olumlu şekilde ele almaya hazır olduklarını bildirdi.

İran nükleer anlaşması

Anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'ı durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam