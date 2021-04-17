İran nükleer anlaşması görüşmeleri devam ediyor
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İran nükleer anlaşması görüşmeleri devam ediyor

Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler için taraflar bir haftada ikinci kez bir araya geldi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler için taraflar bir haftada ikinci kez bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen KOEP Ortak Komisyonuna, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Toplantının ardından Mora, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uzun görüşmelerin ardından gelişmelerin KOEP Ortak Komisyonunda değerlendirildiğini kaydederek, "İlerleme kolay kaydedilen bir çaba değildir. Şimdi daha fazla detaylı çalışmaya ihtiyacımız var." İfadesini kullandı.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Wang Qun, toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Qun, 15 Nisan'da yapılan toplantıdan bu yana çok sayıda verimli ve yapıcı görüşmenin gerçekleştirildiğine değinerek, "Çin için KOEP ortak komisyon toplantılarının yaptırımları sıfırlamak için sürdürülmesi büyük önem arz ediyor." dedi.

Yaptırımların kaldırılması için özel formül

Anlaşmaya tam dönüş için oluşturulan iki uzman grubun çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Qun, yaptırımların kaldırılması için daha fazla ve detaylı bir çalışma yürütülmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Qun, "Umuyoruz ki, önümüzdeki günlerde (KOEP) Ortak Komisyon, ivedilikle yaptırımların kaldırılmasına ilişkin özel bir formülü görüşmeye başlar." diye konuştu.

Çin'in İran'a yönelik yaptırımların hemen kaldırılması görüşünde olduğunu bir kez daha yineleyen Qun, bugün sona eren toplantının ardından görüşmelerin süreceğini ifade etti.

İran nükleer anlaşması görüşmeleri devam ediyor
İran nükleer anlaşması görüşmeleri devam ediyor
İran nükleer anlaşması görüşmeleri devam ediyor
İran nükleer anlaşması görüşmeleri devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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