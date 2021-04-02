İran, nükleer anlaşma konusunda ABD ile toplantı yapmayacaklarını açıkladı
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İran, nükleer anlaşma konusunda ABD ile toplantı yapmayacaklarını açıkladı

Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel
İran, nükleer anlaşma konusunda ABD ile toplantı yapmayacaklarını açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesine ilişkin gelecek hafta Viyana'da düzenlenecek toplantıya ABD'nin de katılacağı yönündeki iddialara, "İran'ın ABD ile toplantı yapmayacağı" cevabını verdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesine ilişkin gelecek hafta Viyana'da düzenlenecek toplantıya ABD'nin de katılacağı yönündeki iddialara, "İran'ın ABD ile toplantı yapmayacağı" cevabını verdi.

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililerin video konferans yöntemiyle bugün yaptığı toplantının ardından Zarif, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Zarif, toplantının amacının ABD yaptırımlarının tamamının hızlı bir şekilde kaldırılması ve ardından İran'ın da nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmeye yönelik adımları atması olduğunu belirtti.

Tarafların 6 Nisan Salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüz yüze toplantı yapmak için anlaştığını belirten Zarif, bu toplantıya ABD'nin de katılacağı yönündeki iddialar ile ilgili, "ABD-İran toplantısı olmayacak. Gereksiz." ifadesini kullandı.

Toplantıda İran heyetinin başında bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ise söz konusu iddiaya dair "ABD, ortak nükleer anlaşma toplantısı dahil olmak üzere İran'ın katıldığı hiçbir toplantıya katılmayacak ve bu kesindir." dedi.

AB, toplantının ardından yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın koordinatörü olan AB'nin, anlaşmanın katılımcıları ve ABD ile Viyana'da ayrı ayrı temaslarda bulunacağını bildirmişti.

İran ile nükleer anlaşmaya imza atan küresel güçler, ABD'nin anlaşmaya dönmesi konusunda bugün İranlı yetkililerle çevrim içi olarak bir araya gelmiş, toplantıya gelecek hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüz yüze devam edilmesine karar verilmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ayrıldıklarını açıklamıştı. Trump'tan sonra başkanlığa seçilen Joe Biden, İran'la nükleer anlaşmaya dönebileceklerinin sinyallerini vermişti.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP), İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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