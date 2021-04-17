İran, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırıdan sorumlu şahsın kimliğini açıkladı
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İran, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırıdan sorumlu şahsın kimliğini açıkladı

İran, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırıdan sorumlu şahsın kimliğini açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İran'da 11 Nisan'da Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıdan İran uyruklu Rıza Kerimi'nin sorumlu olduğu ve saldırıdan önce yurt dışına kaçtığı açıklandı.

İran'da 11 Nisan'da Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıdan İran uyruklu Rıza Kerimi'nin sorumlu olduğu ve saldırıdan önce yurt dışına kaçtığı açıklandı.

İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde 11 Nisan'da uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sekteye uğratan saldırıdan sorumlu şahsın kimliği belli oldu. İran devlet televizyonu, saldırıdan sorumlu tutulduğu belirtilen İran uyruklu Rıza Kerimi'nin saldırıdan önce yurt dışına kaçtığını duyurdu. 43 yaşındaki Kerimi'nin yakalanması için yasal işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ve kısa zamanda intikam alacaklarını dile getirmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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