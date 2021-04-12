İran, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki saldırı nedeniyle İsrail'i suçlayarak intikam alınacağını duyurdu
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İran, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki saldırı nedeniyle İsrail'i suçlayarak intikam alınacağını duyurdu

Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel
İran, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki saldırı nedeniyle İsrail'i suçlayarak intikam alınacağını duyurdu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne yapılan saldırının arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürerek, intikam alacaklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne yapılan saldırının arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürerek, intikam alacaklarını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Zarif İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonuna İran ve ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için sürdürülen müzakereler hakkında bilgi verdi.

Natanz Nükleer Tesisi'ne yapılan saldırıya değinen Zarif, İsrailli yetkililerin "İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasına izin vermeyeceklerini" belirten ifadeleri açıkça dile getirdiklerini kaydetti.

Söz konusu eylemin de İran'ın ABD yaptırımlarını kaldırmaya yönelik sürdürdüğü müzakereleri hedef aldığını belirten Zarif, şu şekilde konuştu:

"Siyonistler baskıcı yaptırımları kaldırma yolundaki başarının intikamını İran halkından almak istiyor. Ancak, izin vermeyeceğiz ve bu eylemin intikamını siyonistlerden alacağız." ifadelerini kullandı.

Müzakere sürecini "hassas" olarak nitelendiren Zarif, bu süreçte ülkesinin nükleer tesislerinin ve nükleer bilimcilerinin korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Zarif, İsrail'in cevabını "daha fazla nükleer ilerlemeyle" alacağını sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de çeşitli kaynakların olayın arkasında İsrail'in olduğunu doğruladığını kaydederek, "İran'ın tavrı zamanı geldiğinde İsrail'den intikam almak olacak." ifadesini kullandı.

Hatibzade, ülkesinin nükleer çalışmalarının azalmayacağını vurguladı.

Dün sabah saatlerinde Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiği bildirilmişti. Yapılan incelemelerin ardından akşam saatlerinde, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, olayın "terör eylemi" olduğunu duyurmuştu.

Tesis daha önce de hedef alınmıştı

İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020'de de yangın çıkmış ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra, 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından gerçekleştirilen sabotaj olduğu açıklanmıştı.

Söz konusu tesiste cumartesi günü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 164 adet IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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