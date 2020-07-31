İran: Natanz Nükleer Tesisi'ndeki patlama açıklayamayacağımız iç unsurlardan kaynaklandı İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, İsfahan'ın Natanz kentindeki nükleer tesiste meydana gelen patlamanın içerideki unsurlardan kaynaklandığını ancak nedenini şu anda açıklayamayacaklarını söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, İsfahan'ın Natanz kentindeki nükleer tesiste meydana gelen patlamanın içerideki unsurlardan kaynaklandığını ancak nedenini şu anda açıklayamayacaklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Zünnur, Natanz'daki uranyum zenginleştirme merkezinde meydana gelen olayın incelendiğini belirtti.

Olayda saldırı ihtimalinin olmadığını söyleyen Zünnur, "Yapılan incelemeler, tesislere füze, drone ya da onun gibi araçlarla saldırı düzenlenmediğini gösteriyor." dedi.

Zünnur, "Bu incelemeler, patlamanın şu anda detaylarını açıklayamayacağımız iç unsurlardan kaynakladığını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 2 Temmuz'da yangın çıktığı ya da patlama olduğu bildirilmişti. Tesisin içinde yer alan çelik konstrüksiyon inşaatında meydana geldiği belirtilen olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, olay nedeniyle "dikkate değer mali hasar" oluştuğunu belirtmişti.

Olayın İsrail'in sabotajı olduğuna yönelik haberler uluslararası basında yer bulmuştu.

İran'da son birkaç hafta içinde nükleer zenginleştirme tesisi, fabrikalar ve elektrik dağıtım merkezleri gibi kritik tesislerde bir dizi olağan dışı patlama gerçekleşmişti.

Kaynak: AA