İran milletvekili Musevi: "Yaptırımlar ülkede uçak kazalarının artmasına neden oluyor"

02.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:28

İran Meclisi Yezd Milletvekili ve Bayındırlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Seyyid Ebulfazl Musevi, ekonomik yaptırımlara bağlı olarak ülkede uçak filo yaşının yükselmesi ve yedek parçaların tedarik edilememesi nedeniyle ülkede uçak kazalarında artış gözlendiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Yezd Milletvekili Musevi, "Ekonomik yaptırımlar nedeniyle yolcu uçağı filosunun yaşlanması ve yedek parça tedarikinde yaşanan zorluklar, uçak kazalarının artmasına neden oluyor." dedi.

İran'da uçak filo yaşının 23 olduğuna dikkati çeken Musevi, yedek parçaların temininin engellenmesi nedeniyle uluslararası topluluklara gerekli şikayet ve başvurularda bulunacaklarını belirtti.

Kaynak: AA