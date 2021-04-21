İran Meteoroloji Kurumu: Ülkede son yılların en kurak dönemlerinden biri yaşanıyor
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İran Meteoroloji Kurumu: Ülkede son yılların en kurak dönemlerinden biri yaşanıyor

İran Meteoroloji Kurumu: Ülkede son yılların en kurak dönemlerinden biri yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran Meteoroloji Kurumu Kriz Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Ahad Vazife, ülkede son yılların en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi.

İran Meteoroloji Kurumu Kriz Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Ahad Vazife, ülkede son yılların en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Vazife, ülke genelindeki yağış oranlarına dair bilgi vererek kuraklık uyarısı yaptı.

Vazife, "Geçen yılın ekim ayından bu yana ülke genelinde metrekareye ortalama 113 mililitre yağış düştü. Bu rakam geçen yılların aynı dönemine göre yüzde 43 daha az. Diğer taraftan, baharda düşen yağış miktarı metrekareye 4,7 milimetre ki bu da geçen yıllara kıyasla yüzde 85,5 daha düşük." dedi.

En kurak bölge Sistan-Beluçistan eyaleti

Ülkedeki kuraklığın rekor seviyede olduğuna işaret eden Vazife, "İran'da son yılların en kurak dönemlerinden biri yaşanıyor. Geçen yıllara göre son 7 ayda Sistan-Beluçistan eyaletinde yüzde 93, Hürmüzgan eyaletinde yüzde 91, Kirman eyaletinde ise yüzde 70 yağış azalması söz konusu." ifadelerini kullandı.

Vazife, şu anda İran'ın güney ve doğusundaki pek çok bölgede su sıkıntısı yaşandığını ve yağışların azalmasının içme suyu arzını dahi olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi.

Söz konusu durumun küresel ısınmadan kaynaklandığını dile getiren Vazife, İran'da geçen mart ayında hava sıcaklığının geçen yılların aynı ayına göre 3 derece daha yüksek tespit edildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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