İran Merkez Bankası'nda "altına dayalı kripto para birimi" hazırlığı

– İran Merkez Bankası (CBI) altına dayalı bir kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İran merkezli Mehr News'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin "hayranı olmadığı" açıklamasının ardından İran merkezli bir bilgi ve telekomünikasyon şirketi FANAP'ın CEO'su Shahb Javanmardi, CBI'ın fiyatı altına dayalı bir kripto para oluşturulmasını onayladığını söyledi.

Javanmardi, "İran'ın kripto para birimi altına dayalı fakat işlevi dış rakiplerle aynı. Yerel olarak şifrelenen paranın İran bankalarındaki 'dondurulmuş kaynakların' kullanımını kolaylaştırması hedefleniyor" dedi.

Söz konusu haberde, CBI'in kendi kripto para birimini piyasaya sürme kararının ülkedeki bütün özel kripto para birimleri şirketlerinin hizmet vermesini yasaklama kararının ardından geldiği belirtilirken, Bitcoin'in İran'daki durumu ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Javanmardi, İran hükümetine Bitcoin üzerindeki baskıyı artırma çağrısı yaparken, otoriteler geçen ay İran'ın Yezd bölgesinde binin üzerinde Bitcoin madencilik teçhizatı ele geçirmişti.

Kaynak: DHA

- İstanbul