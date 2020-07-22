İran Merkez Bankası, kazandıkları dövizi ülkeye getirmeyen 250 kişi ve şirketi yargıya şikayet etti İran Merkez Bankası, ihracattan kazandıkları dövizi ülkeye getirmeyen 250 iş adamı ve şirket hakkında yasal işlem başlatılması için yargıya başvurdu.

İran Merkez Bankası, ihracattan kazandıkları dövizi ülkeye getirmeyen 250 iş adamı ve şirket hakkında yasal işlem başlatılması için yargıya başvurdu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ihracattan elde edilen dövizin, ekonomik çarkın dönmesi ve temel gıda ürünlerinin temini için ülkeye getirilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

İran'a yönelik yaptırımların devam ettiği ve ülkenin tam bir "ekonomik savaş" içinde olduğu yinelenen açıklamada, ihracattan elde edilen 27 milyar doları ülkeye getirmeyen 250 iş adamı ve şirketin adının, haklarında yasal işlem başlatılması amacıyla yargı erkine gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, haklarında dava açılmasına rağmen söz konusu kişilerle tekrar toplantı yapıldığı ancak dövizi geri getirmeye yanaşmadıkları aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "ABD'nin ekonomik terörüne karşı verdiğimiz savaşta komutan bildiğimiz ihracatçılardan bazıları, yurt dışına mal sattılar ama kazandıkları 20 milyar avroyu ülkeye getirmediler. Bu kişilere ceza uygulayacağız." demişti.

Kaynak: AA