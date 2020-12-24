İran Merkez Bankası Başkanı: "Kovid-19 aşısı teminiyle ilgili sorun aşıldı"
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İran Merkez Bankası Başkanı: "Kovid-19 aşısı teminiyle ilgili sorun aşıldı"

24.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:35
İran Merkez Bankası Başkanı:

İran, ABD'nin Tahran'a yönelik bankacılık kısıtlamalarından kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı teminiyle ilgili sorunun aşıldığını duyurdu.

İran, ABD'nin Tahran'a yönelik bankacılık kısıtlamalarından kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı teminiyle ilgili sorunun aşıldığını duyurdu.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşısı teminiyle ilgili sorun aşıldı." ifadelerini kullandı.

Bir bankadan para transferi için ilk anlaşmanın bu sabah alındığını ??ve ödeme emrini verdiklerini aktaran Himmeti, şunları kaydetti:

"İran Merkez Bankası, Kovid-19 aşısı satın almak için şu aşamada 200 milyon avro tahsis etti. Gerekirse daha fazla kaynak sağlayacağız."

Himmeti, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde çalıştıklarını ve en kısa zamanda aşıyı ülkeye getireceklerini belirtti.

İranlı komutandan "yabancı aşı olmayın" çağrısı

Öte yandan Besiç Teşkilatı'na ait "basijnews"in haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, yabancı üretim aşıların tehlikeli olduğunu iddia ederek, "Etki mekanizmasından dolayı Devrim Muhafızları Ordusu ve Besiç personeline yabancı aşıların kullanılmasını ve enjeksiyonunu hiçbir şekilde önermiyoruz." dedi.

Besiç Teşkilatı'nın eski komutanı da olan Nakdi, yerli üretim aşı haricindeki aşılama çalışmalarına katılmayacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başta olmak üzere İranlı yetkililer, ABD'yi Kovid-19 aşısı satın alma çabalarını engellemekle suçlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran'a yaptırımları geri getirmişti. ABD, 7 Ağustos 2018'de devreye soktuğu ilk aşama yaptırımlarla İran'ın dolar, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklamıştı. Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve aşı teminini zorlaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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