İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tutuklandı

İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi'nin yolsuzluk iddiasıyla tutuklandığı bildirildi. İran Radyo Televizyon Kurumu (İRİB), İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsin Ejei'in Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi'nin tutuklandığına dair bir bildiri yayınladı. Yapılan açıklamada, Irakçi'nin yanı sıra pek çok üst düzey hükümet yetkilisinin de tutuklandığı aktarıldı.

(İHA)