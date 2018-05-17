İran Medyasından Bomba İddia: Prens Selman Öldürülmüş Olabilir

İran basınından birçok önemli kuruluş, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bir süredir görüntülenmediğine dikkat çekti ve 21 Nisan'da kraliyet sarayı yakınlarında duyulan silah sesleri ve darbe girişimi iddiasını yeniden gündeme getirdi.

SUUDİ PRENS'İN ÖLMÜŞ OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Kayhan gazetesi ismi verilmeyen bir Arap ülkesinin üst düzey yetkililerine gönderilen istihbarat raporlarına dayandırdığı haberinde 21 Nisan'da Riyad'da kraliyet sarayı yakınlarında meydana gelen olayda 2 kurşunla vurulduğunu ve ölmüş olabileceğini öne sürdü.

21 NİSAN'DAN BU YANA ORTALIKTA GÖRÜNMÜYOR

İran devlet televizyonu Press TV ise, 21 Nisan'da bu yana Suudi yetkililer tarafından tek bir kare bile yeni fotoğrafının servis edilmediğini belirterek, Nisan sonunda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyareti sırasında bile veliaht prensin kameralara yakalanmadığına dikkat çekti.

"BİN SELMAN MEDYADA ÇOK SIK GÖRÜNEN BİR ADAMDI"

Fars haber ajansının haberinde ise, "Bin Selman medya önünde çok sık görünen bir adamdı. Ancak Riyad'daki silah sesleri sonrasında gelen 27 günlük yokluğu sağlık durumu hakkındaki soruları gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.

21 NİSAN'DAKİ OLAYDA KRAL SELMAN ASKERİ TESİSE ALINMIŞTI

21 Nisan'da bazı medya kuruluşları Suudi kraliyet sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu haberini servis etmiş, bu haber darbe spekülasyonlarına neden olmuştu.

Suudi yetkililer ise güvenlik güçlerinin bölgede izinsiz uçan bir insansız hava aracını vurduğu yönünde bir açıklama yapmıştı. Yerel medya kuruluşları olay sırasında Kral Selman'ın saraydan ayrılarak yakınlardaki bir askeri tesise alındığını belirtmişti.