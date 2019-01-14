İran Medyası: Düşen Kargo Uçağındaki 15 Kişi Öldü

İran Medyası: Düşen Kargo Uçağındaki 15 Kişi Öldü

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında kargo uçağı düştü, İran medyası 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Medyası: Düşen Kargo Uçağındaki 15 Kişi Öldü

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında kargo uçağı düştü, İran medyası 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Elborz iline bağlı Sefadeşt kırsalında düşen 707 tipi kargo uçağının İran ordusuna ait olduğu belirtildi. Kırgızistan'dan İran'a gelen uçağın piste inişte alçalmaya geçtiği sırada kontrolden çıktığı bildiriyor.

İran medyası, uçakta bulunan 16 kişiden 15'inin öldüğünü duyurdu. - İran

Kaynak: DHA
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