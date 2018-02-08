İran Meclisi'ndeki Bazı Vekiller PKK'nın Temsilcisi Gibi Konuşuyor"

İran'da yayın yapan "Teribon" adlı haber sitesinin müdürü İran ve Ortadoğu Uzmanı Ali Rıza Erdebili, İran Meclisi'ndeki bazı Kürt vekillerin terör örgütü PKK'nın temsilcisi gibi konuştuğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Erdebili,Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı ve İran'ın bu harekata ilişkin tutumunu değerlendirdi.

Erdebili, "Türkiye aylarca belki de yıllarca güvenlik endişelerinin ortadan kaldırılması için bekledi ancak ABD'nin 'Suriye Demokratik Güçleri' adı verilen militanların Suriye'de kontrol ettiği bölgelerden çıkarılması konusunda verdiği sözlerin hiçbiri gerçekleşmedi. Türkiye de sınırlarında güvenliği sağlamak için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı." dedi.

İran'ın Kürt gruplara karşı yaklaşımını da değerlendiren Erdebili, "Silahlı Kürt gruplarla çok az bağlantısı olan insanlar İran'da idam edildi ancak Suriye ve Türkiye'deki aynı gruplar İran tarafından destekleniyor. Bu sadece hükümet ya da resmi medya ile ilgili değildir. Örneğin, İran'da sol eğilimlere mensup olanlar, liberalizm destekçileri ve ABD'yle bağlantılı olanlara lanet okurlar ancak ABD'nin Türkiye ve Suriye'deki silahlı terörist gruplara desteğini önemsemezler ve söz konusu grupları desteklerler."diye konuştu.

Erdebili, ülkede terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK'ın terör örgütü kabul edildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

" İranlı yetkililer de bir kaç gün önce (İran Cumhurbaşkanı) Hasan Ruhani'nin Suriye'nin egemenliğinin korunması yönünde yaptığı açıklamalar gibi Şam yönetiminin ağzıyla konuşuyorlar."

Erdebili, Farsça yayın yapan bazı medya organlarının da haberleri manipüle ederek sunduğunu öne sürerek, "Örneğin BBC Farsça, terör örgütü PKK'nın ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde olduğunu görmezden geliyor. Aslında, İran medyasında Türkiye ile ilgili konularda benzeri görülmemiş bir durum göze çarpıyor ki sanki medyanın özel bir merkez tarafından yönlendirildiği izlenimi oluşuyor." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ülkedeki Kürt siyasi grupların konumunu da değerlendiren Erdebili, "PKK terör örgütünün destekçileri dışında İran'daki Kürt siyasi gruplar, Türkiye'nin faaliyetleri hakkında genellikle sessiz kalmışlar ya da PKK'nın karşısında tavır almışlardır. Örneğin, İran Kürt Demokrat Partisi gençlik şubesi üyesi Aso Saleh, Kobani olaylarıyla eş zamanlı olarak PKK'nın doğasını ve hedeflerini ortaya koyan bir makale yayınlamıştı. Bunun gibi Kürt aktivistler de Osman Öcalan'ın terör örgütü PKK hakkındaki eleştirel açıklamalarını düzenli olarak internet sitelerinde yayınlıyorlar." şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Rusya uzmanı da olan Erdebili, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı düzenlediği harekata ilişkin Rus medyası ve uzmanların tepkisinin İran medyasının aksine olumlu olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Örneğin Vladimir Jirinovsky ve Alexander Dugin gibi kişiler Erdoğan ve Zeytin Dalı Harekatı'na övgüde bulundular. Rusya'daki tüm siyasi akımlar da Rusya'nın Türkiye ile olan ilişkilerini güçlendirmek istiyor."