İran Meclisi, Dışişleri Bakanı Zarif'i "Süleymani suikastinden sonra ABD ile müzakere isteğiyle" suçladı

İranlı milletvekilleri, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD ile müzakere isteğinde bulunmakla suçlanan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, mecliste kendisine karşı suçlamalara karşı verdiği cevapları "ikna edici" bulmadı.

İranlı milletvekilleri, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD ile müzakere isteğinde bulunmakla suçlanan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, mecliste kendisine karşı suçlamalara karşı verdiği cevapları "ikna edici" bulmadı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Zarif, milletvekillerinin kendisine ve Dışişleri Bakanlığına yönelik sorularına meclisin açık oturumunda yanıt verdi.

Muhafazakar kimliğiyle bilinen Meşhed Milletvekili Cevad Kerimi Kuddusi, Dışişleri Bakanı Zarif'e, "Süleymani'nin öldürülmesinden sonra neden ABD ile müzakere isteğinde bulunduğunu" sordu.

Zarif ayrıca aynı milletvekili tarafından Süleymani'nin öldürülmesinden bir hafta önce "Bergmen" adındaki İsrailli bir istihbarat görevlisiyle görüşmekle suçlandı.

"Süleymani'nin öldürülmesinden sonra neden ABD ile müzakere isteğinde bulunduğuna" dair soruya Zarif, suikastin ardından Der Spiegel dergisine verdiği bir röportajı örnek göstererek, "ABD yönetiminin İran'a karşı tutumunu değiştirmesi halinde müzakere olasılığını dışlamadıklarını" söz konusu röportajda belirttiğini ifade etti.

Zarif, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de bu konuda aynı görüşte olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Ben (Devrik Irak lideri) Saddam ile dahi müzakere ettim. Benim Saddam ile müzakere etmekten ve onunla aynı masada bulunmaktan hoşlandığımı mı sanıyorsunuz? Hayır bu benim işim ve ben bunu yapmak zorundayım. Bunları bana karşı günah olarak kaydetmeyin. İnşallah bunlar günahlarımıza kefaret olacaktır."

-Zarif'e İsrailli istihbarat yetkilisiyle neden görüştüğü de soruldu

Bir İsrail istihbarat görevlisi ile görüştüğüne dair iddiayı ise kısmen doğrulayan Zarif, görüşmenin ise ABD'de tutuklu bulunan ve 7 Aralık 2019'da Tahran-Washington arasında yapılan tutuklu takası sonucunda ülkesine dönen İranlı bilim insanı Mesud Süleymani'nin serbest bırakılması için yapıldığını söyledi. Zarif ayrıca, iddianın aksine görüşmenin Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden bir hafta önce değil, 1,5 yıl önce gerçekleştiğini belirtti.

Zarif, ABD ile tutuklu takasına ilişkin yapılan müzakerelerde yer alan söz konusu istihbarat görevlisinin İsrailli olduğunu ise daha sonra öğrendiklerini belirterek, "Onu tanımıyorduk, biz yalnızca müzakereci tarafı tanıyorduk. Bu kişi sadece notlar alıyordu daha sonra da benimle bir fotoğraf çektirdi." dedi.

Bir gün içinde iki sarı kart aldı

Dışişleri Bakanı'nın sorulara cevabı milletvekillerinin oyuna sunuldu ve meclis oturumunda hazır bulunan toplam 259 milletvekilinin yalnızca 55'i Zarif'in cevaplarını ikna edici kabul etti. 173 milletvekili ise Zarif'in cevaplarını ikna edici bulmadı ve meclisten Zarif'e "sarı kart" verildi.

Pakdeşt Milletvekili Ferhad Beşiri tarafından yöneltilen ve ekonomi diplomasisi alanında Dışişleri Bakanlığı'nın etkinliğinin sorgulandığı sorulara Zarif'in verdiği cevaplara ilişkin yapılan oylamada da milletvekillerinin 138'i cevapları ikna edici bulamayınca Dışişleri Bakanı Zarif, meclisten bir gün içinde ikinci sarı kartı aldı.

İran'da meclis yönetmeliğine göre, milletvekilleri üç sarı kart alan bir bakan hakkında gensoru önergesi verebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun