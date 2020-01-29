İran Meclis Başkanı'ndan ABD'nin sözde barış planına tepki

29.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:08

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "ABD Başkanı, sadece kendisinin ve siyonistlerin çıkarlarına dayanarak, İslam ümmetine ait bir ülkeyi işgal etmeye ve direnen Müslüman halkın haklarına bir grup siyonist adına el koymaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Laricani, Müslüman ülkelerin meclis başkanlarına, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına ilişkin birer mektup gönderdi.

Mektubuna sözde barış planını kınayarak başlayan Laricani, "Bu plan, Filistin meselesinin çözümüyle ilgili tüm uluslararası kararlar ile Birleşmiş Milletler (BM), Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sözleşmelerini ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Filistin meselesinin Müslüman ülkelerin önceliği ve tüm dinlerin de ortak değeri olduğunu vurgulayan Laricani, Filistin ve Kudüs'e yönelik herhangi bir saldırıya, işgale ve Filistinlilere dayatılmaya çalışılan tek taraflı planlara karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

Trump'ın BM kararlarını hiçe sayarak, Filistinli taraflara danışmadan sözde barış planını açıkladığını ifade eden Laricani, "ABD Başkanı, sadece kendisinin ve siyonistlerin çıkarlarına dayanarak, İslam ümmetine ait bir ülkeyi işgal etmeye ve direnen Müslüman halkın haklarına bir grup siyonist adına el koymaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Laricani, Filistin meselesinin çözümü için işgal altındaki yerlerde, bu bölgelerin asli sakinlerinin katılacağı demokratik ve BM gözetiminde referandum düzenlenmesini önererek, Müslüman ülkelerin meclis başkanlarından bu konuda destek istedi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Kaynak: AA