İran Meclis Başkanı Kalibaf, Güney Kore Başbakanı Chung ile Tahran'da görüştü
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, Güney Kore Başbakanı Chung ile Tahran'da görüştü

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran Meclis Başkanı Kalibaf, Güney Kore Başbakanı Chung ile Tahran'da görüştü

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'da Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun ile bir araya geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'da Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun ile bir araya geldi.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre Kalibaf, Chung ile görüşmesinde İran'a ait bloke edilen paraların iadesi için hızlı ve pratik çözüm beklediklerini söyledi.

Kalibaf, İran ile Güney Kore siyasi ve ekonomik ilişkilerinin yüksek seviyelerdeyken düştüğünü belirterek, "Büyükelçiniz, Tahran çarşısında halka Güney Kore'nin 2018'den bu yana devam eden tutumunun nasıl olduğunu sorarsa asla kabul edilemez olduğunu anlayacaktır. Halkın size karşı bakışı olumsuzdur." ifadelerini kullandı.

Chung da 44 yılın ardından İran'ı ziyaret eden ilk Güney Kore Başbakanı olduğunu hatırlatarak, "Ne yazık ki; 2018'den sonra iki ülke ilişkilerinde sorunlar yaşandı. Bunların halledilmesi için çaba gösteriyoruz." dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Tahran'a gelen Chung, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile görüşmüştü. Chung'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve diğer İranlı yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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