İran Meclis Başkanı Galibaf: "ABD ile müzakere kesinlikle yasak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran Meclis Başkanı Galibaf: "ABD ile müzakere kesinlikle yasak"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Biz diplomasi ve müzakerelere karşı değiliz ancak ABD ile müzakere kesinlikle yanlış ve yasaktır" dedi.

İran Meclis Başkanı Galibaf:
21.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:31

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Biz diplomasi ve müzakerelere karşı değiliz ancak ABD ile müzakere kesinlikle yanlış ve yasaktır" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugünkü Meclis konuşmasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran aleyhinde verdiği karara tepki göstererek, "Bir kez daha ABD ve diğer Avrupa ülkeleri İran milletine yönelik kin ve öfkelerini göstererek güvenilmez olduklarını kanıtlamış oldular. Bu nedenle kendi haklarımızı korumak adına direnişten başka seçeneğimiz olmadığını bize gösterdiler" dedi.

UAEA'nın İran aleyhindeki son kararının ABD ve İsrail etkisi altında olduğunu vurgulayan Galibaf, "Bu yönde alınan kararlar ile dünya hiçbir zaman İran'ın karşısında yer almayacaktır. Ajansın aldığı bu karara da itiraz eden ülkeler oldu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının kararına oy verenlerin ABD baskısı altında olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı. Galibaf, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran hakkındaki son kararının yasal olmadığını söyleyerek, "Alınan bu karar ile İran'a karşı küresel bir birliktelik oluşturmak istediler. Ancak bu olmayacak" dedi.

"ABD ile müzakere kesinlikle yasaktır"

İran Meclis Başkanı Galibaf, İranlıların her türlü müzakere ve anlaşmayı iptal ettiğini ve direnmeyi seçtiğini belirterek, "Elbette biz diplomasi ve müzakerelere karşı değiliz, ancak ABD ile müzakere kesinlikle yanlış ve yasaktır. Avrupa ile müzakere onların güvenilmez olduğunu bilerek yapılabilir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile müzakere ise onların bağımsız hareket edebileceklerine inanarak olabilir" dedi.

UAEA son 4 aydır İran'ın bazı tesislerini incelemeye açmadığını ve Ajans müfettişlerinin tesislere girişine izin vermediğini açıklamıştı. İran'ın nükleer tesislerini UAEA müfettişlerine açması için Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan karar tasarısı, UAEA Yönetim Kurulunda 2'ye karşılık 25 oyla kabul edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti Haber
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi Haber
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e 'Kıyma makinesi' tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Dalgıcın sel sularından kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı
Dalgıcın sel sularından kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Pompalı tüfeklerle video çekip paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş
Pompalı tüfeklerle video çekip paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin...
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Halife Hafter Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Sezen Aksu Seda Sayan Hülya Avşar
Spor Ali Koç Okan Buruk Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Lgs Kavga Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: İran Meclis Başkanı Galibaf: "ABD ile müzakere kesinlikle yasak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 12:43:22. #1.15#
title