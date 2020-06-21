İran Meclis Başkanı: "ABD ile müzakere kesin olarak yasaktır"
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İran Meclis Başkanı: "ABD ile müzakere kesin olarak yasaktır"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile müzakerenin "yasak" olduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile de bağımsız olduğunu ispat etmesi halinde müzakere yapılabileceğini söyledi.

İran Meclis Başkanı:
21.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:12

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile müzakerenin "yasak" olduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile de bağımsız olduğunu ispat etmesi halinde müzakere yapılabileceğini söyledi.

Galibaf, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, UAEA Yönetim Kurulunun İran'daki iki tesise "giriş izni verilmesi" yönündeki kararını eleştirdi.

İran Meclis Başkanı Galibaf, UAEA'nın bağımsız olduğuna dair kanaat getirilirse bu kurumla müzakere yapılabileceğini dile getirerek "UAEA Yönetim Kurulunun kararı Batı'nın güvenilmez olduğunu bir kere daha ispat etti. ABD ile müzakere kesin olarak yasaktır. Diplomasiye ve müzakereye karşı değiliz fakat ABD ile müzakerenin kesin olarak zararlı olacağına inanıyoruz. AB ile müzakereler de güvenilmez oldukları bilinerek yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran'ın yaklaşık son 4 aydır Ajans müfettişlerinin incelemesine açmadığı iki tesise "giriş izni verilmesi" çağrısında bulunan ve Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından sunulan karar tasarısı, 19 Haziran'da UAEA Yönetim Kurulunda 2'ye karşılık 25 oyla kabul edilmişti.

Nükleer anlaşma

İran ile BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'ı durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını açıklamıştı.

İngiltere, Almanya ve Fransa, 14 Ocak'ta İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı almıştı.

Tahran, yaptırımların kalkması ve anlaşmadaki menfaatlerinin korunması halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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