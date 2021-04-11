İran, mahkum değişimi için ABD ile aracılar üzerinden görüşüldüğünü açıkladı
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İran, mahkum değişimi için ABD ile aracılar üzerinden görüşüldüğünü açıkladı

Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel
İran, mahkum değişimi için ABD ile aracılar üzerinden görüşüldüğünü açıkladı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD ile mahkum değişimi için aracılar üzerinden görüşüldüğünü söyledi.

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İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD ile mahkum değişimi için aracılar üzerinden görüşüldüğünü söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, ABD hapishanelerindeki İranlı mahkumların serbest kalması için çabaladıklarını belirten Vaizi, "ABD'deki ve diğer ülkelerdeki tüm mahkumların serbest kalması için aracılar vasıtası ile görüşmeler (ABD ile) yapılıyor." dedi.

Vaizi, söz konusu aracılar, mahkumların durumu ve görüşmelerin seyri hakkında detay bilgileri ise kamuoyu ile paylaşmadı.

ABD ile mahkum değişimine hazır olduklarını uzun süredir dile getiren İranlı yetkililer, ABD'nin İran'a yönelik baskıları nedeniyle ülke dışındaki birçok İran vatandaşının tutuklandığını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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