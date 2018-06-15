İran Maçında Başını Yere Vuran Amrabat, Yürekleri Ağızlara Getirdi

Fas ile İran arasında oynanan maçta Amrabat'ın sakatlandığı pozisyonda yürekler ağızlara geldi.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yıldız futbolcu rakibi ile girdiği ikili mücadelede dengesini kaybederek yere düştü. Başına yere sert bir şekilde vuran Amrabat bir süre nefes almakta güçlük çekti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ayağa kalkan Amrabat dengesini kaybetti.

YERİNİ KARDEŞİNE BIRAKTI

Yaşanan bu pozisyonun ardından Nordin Amrabat oyuna devam edemedi ve yerini kardeşi Sofyan Amrabat'a bıraktı.