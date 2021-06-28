İran lideri Hamaney, seçimlerde düşük katılımla ilgili beklentinin gerçekleşmediğini söyledi

İran lideri Ali Hamaney, "düşmanın" geçim sıkıntısı, adaylıkların veto edilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halkın sandık başına gitmeyeceği beklentisi içinde olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.