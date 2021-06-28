İran lideri Hamaney, seçimlerde düşük katılımla ilgili beklentinin gerçekleşmediğini söyledi
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İran lideri Hamaney, seçimlerde düşük katılımla ilgili beklentinin gerçekleşmediğini söyledi

İran lideri Hamaney, seçimlerde düşük katılımla ilgili beklentinin gerçekleşmediğini söyledi
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran lideri Ali Hamaney, "düşmanın" geçim sıkıntısı, adaylıkların veto edilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halkın sandık başına gitmeyeceği beklentisi içinde olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

İran lideri Ali Hamaney, "düşmanın" geçim sıkıntısı, adaylıkların veto edilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halkın sandık başına gitmeyeceği beklentisi içinde olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

İran Yargı Erki yetkilileri ile bir araya gelen Hamaney, 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney son seçimlerde 8. Cumhurbaşkanı seçilen Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'ye de buradaki çalışmaları nedeniyle övgülerde bulunarak desteğini yineledi.

ABD, İngiltere ve bölgedeki bazı ülkelerin basını tarafından halkın sandıklardan uzaklaştırılması için faaliyet yürütüldüğünü ve İranlıların korkutulmaya çalışıldığını ileri süren Hamaney, "Halk bu seçimlerde destan yazdı. Bu seçimin büyüklüğünü inkar etmek için medyada konuşuyorlar, mektup yazıyorlar ve farklı çabalarda bulunuyorlar ancak nafile." ifadelerini kullandı.

Hamaney, düşmanın geçim sıkıntısı, adaylıkların veto edilmesi ve korona gibi sorunlar nedeniyle halkın sandık başına gitmeyeceği beklentisi içinde olduğunu ancak bu temennisinin gerçekleşmediğini savunarak, "Ben de Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin (AKK) bir-iki ya da daha fazla konudaki görüşlerine katılmayabilirim ancak buradaki üyeler yasalara göre hareket ediyor." dedi.

Katılımın yüzde 20 ila 25 arasında olması yönünde bir beklenti olduğunu ancak bunun olmadığını dile getiren Hamaney, Kovid-19 salgınının da katılımı yüzde 10 etkilediğini söyledi.

Hamaney, cumhurbaşkanı adaylarının televizyon tartışmalarıyla ilgili olarak da, "Tartışmalarda bazı adaylar devrimi savunuyor ve edepli konuşuyordu ancak bazıları da ahlaksızlık yaptı ve bu esef vericidir." görüşlerini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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