İran lideri Hamaney'in ABD ve İngiliz aşılarını yasaklamasının ardından 150 bin Pfizer aşısının alımı durduruldu

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ile İngiltere menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ithalatını yasakladığını duyurmasının ardından İran Kızılayı, ABD'den getirilecek 150 bin Pfizer aşısının alımının iptal edildiğini açıkladı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ile İngiltere menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ithalatını yasakladığını duyurmasının ardından İran Kızılayı, ABD'den getirilecek 150 bin Pfizer aşısının alımının iptal edildiğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney'in aşı alımını yasaklayan açıklamalarına değinen İran Kızılayı Sözcüsü Muhammed Hasan Mukaddem, "İran Kızılayı tarafından 150 bin doz Pfizer Kovid-19 aşısının ABD'den ülkeye getirilmesi iptal edildi." ifadelerini kullandı.

Mukaddem, İran yönetiminin ABD yaptırımları nedeniyle ülke dışından Kovid-19 aşısı satın almasında yaşadığı ciddi sorunlar nedeniyle, söz konusu aşıların ABD'de yaşayan İranlılar tarafından satın alındığını belirtti.

Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişi yasaklandı

İran lideri Hamaney, bugün yaptığı açıklamasında İran'da Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen ve insan deneylerine geçen aşı üzerinde çalışan bilim insanlarına teşekkür ederek, ABD ve İngiltere menşeli aşıların ithalatını ise yasakladığını duyurdu.

ABD ve İngiltere tarafından üretilen aşılara güvenmediğini ifade eden Hamaney, "Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişi yasaktır. Bunu yetkililere söyledim şimdi de kamuoyuna açıklıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler