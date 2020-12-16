İran lideri Hamaney: "Düşmanlık Trump ABD'sine has değildir ve onun gitmesiyle sona ermez"
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İran lideri Hamaney: "Düşmanlık Trump ABD'sine has değildir ve onun gitmesiyle sona ermez"

16.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:54
İran lideri Hamaney:

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin Tahran yönetimine olan düşmanlığının Donald Trump hükümetine has olmadığını ve onun gitmesiyle bunun sona ermeyeceğini söyledi.

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin Tahran yönetimine olan düşmanlığının Donald Trump hükümetine has olmadığını ve onun gitmesiyle bunun sona ermeyeceğini söyledi.

Hamaney, başkent Tahran'da İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ve ABD'nin Bağdat Havalimanında düzenlediği saldırıda öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ailesiyle bir araya geldi.

Süleymani için Irak ve İran'daki cenaze törenlerine milyonlarca insanın katılmasının "ABD'ye ilk sert tokat" olduğunu belirten Hamaney, "Daha sert tokat manevi gücün istikbarın heybetine karşı galibiyeti ve ABD'nin bölgeden çıkarılmasıdır. Süleymani'nin katillerinden ve suikast emri verenlerden intikam alınacaktır. Uygun zamanda intikamın alınması kesindir." dedi.

Devlet yetkililerine "Tüm alanlarda güçlenin, düşmana güvenmeyin ve milli birliği koruyun. Yaptırımların kaldırılmasından çok yaptırımları etkisiz hale getirmeyi düşünün." çağrısında bulunan Hamaney, şunları kaydetti:

"Trump ve Obama ABD'sinin size ne yaptığını gördünüz. Düşmanlık Trump ABD'sine has değildir ve onun gitmesiyle sona ermez. Obama ABD'si İran halkına ve size kötülük etti. Avrupa'nın 3 ülkesi de iki yüzlülüklerini gösterdi. Anlaşmazlıklarınızı müzakere ile çözün. Dünya ile müzakere yapılması gerektiğini söylemiyor musunuz? İçerideki unsurlarla anlaşmazıklar müzakere ile çözülmüyor mu?"

İran'a yönelik yaptırımların 2015'te tamamen kalkması gerekirken tersine daha da arttığını dile getiren Hamaney, "Yaptırımların kalkması için çalışmayalım demiyorum. Eğer yaptırımlar kalkarsa bunu bir saat bile geciktirmemeliyiz. Bu 4 yıldır erteleniyor." görüşlerini paylaştı.

ABD Başkanı Trump'ın bölgeye 7 trilyon dolar masraf yaptıkları yönündeki sözlerini anımsatan Hamaney, "Bir askeri üste gecenin karanlığında birkaç saat kalabildi. Tüm dünya biliyor ki ABD'nin Suriye ve özellikle Irak'ta hedeflerine ulaşamadı. Bunun kahramanı Süleymani'dir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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