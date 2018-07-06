İran Lideri Hamaney'den, Ruhani'ye Döviz ve Altın Uyarısı

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yazmış olduğu mektup İran medyasında geniş yer buldu.

Haber kaynakları, Hamaney'in söz konusu mektupta uzun zamandır normal haline dönemeyen dolar ve altın fiyatları meselesini ele aldığı belirtiliyor. İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben yazmış olduğu mektupta kamuoyunda şüphe uyandıran döviz ve altın dağıtımı ile ilgili haberler hususunda endişelerini dile getirerek, Ruhani'den konuyu ele alması ve bu doğrultuda detaylı bir rapor hazırlayarak kendisine göndermesini istedi. İran piyasası son aylarda dolar ve altın fiyatlarının tırmanışlarına tanık oldu. Hükümet çözüm yolu olarak bu doğrultuda resmi dolar fiyatının 4 bin 200 tümen olduğunu açıklayarak, belirli koşullar çerçevesinde ithalatçıların bankalardan devlet fiyatına göre döviz alabileceklerini bildirdi. Söz konusu kararın ardından İranlı yetkililerce yapılan açıklamaya göre, birçok ithalatçı fırsattan yararlanarak, 4 bin 200 tümenlik dolar alıp, ürünlerini kara borsadaki dolar fiyatlarına göre satışa çıkardı. Bir diğer konuysa devletin belirttiği dolar fiyatlarından yararlanan ithalatçılardan bir kısmının, ürünlerini aldıktan sonra ürünleri depoya aktarıp, dolar piyasasındaki belirsizliği bahane ederek ürünlerini satışa çıkarmaması. - TAHRAN