İran lideri Hamaney'den Lübnan'a taziye mesajı İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamaya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamaya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Mesajında Beyrut Limanı'ndaki patlamayı "acı verici bir facia" olarak niteleyen Hamaney, Lübnan halkının acısını paylaştıklarını ve yanlarında olduklarını ifade etti.

Hamaney, "Bu facia karşısında sabır göstermek Lübnan'ın onurlu tarihinde altın bir sayfa olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran'ın başkenti Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne büyük bir patlamayla sarsılan Beyrut halkına destek amacıyla Lübnan bayrağı ve destek mesajları yansıtıldı.

Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne yansıtılan mesajlarda Beyrut kentindeki insanlara "Dualar Beyrut için" yazısıyla destek verildi.

Kaynak: AA