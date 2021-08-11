İran lideri Hamaney'den Kovid-19 salgınının yeniden tırmanışa geçtiği ülkede "aşı tedariki" vurgusu Açıklaması
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İran lideri Hamaney'den Kovid-19 salgınının yeniden tırmanışa geçtiği ülkede "aşı tedariki" vurgusu Açıklaması

İran lideri Hamaney'den Kovid-19 salgınının yeniden tırmanışa geçtiği ülkede 'aşı tedariki' vurgusu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkenin en önemli sorunu olduğunu ve aşılama hızının artırılması için yerli veya ithal aşıların en kısa sürede tedarik edilmesi gerektiğini belirtti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkenin en önemli sorunu olduğunu ve aşılama hızının artırılması için yerli veya ithal aşıların en kısa sürede tedarik edilmesi gerektiğini belirtti.

Hamaney, devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, İran'da yeniden tırmanışa geçen Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgının kontrol altına alınmasının ülkenin en önemli meselesi olduğunu vurgulayan Hamaney, yetkililere "vaka ve can kayıplarını azaltacak tedbirleri bir an önce hayata geçirmeleri" çağrısında bulundu.

Hamaney, aşılama sürecinin ağır ilerlediği ülkede, aşı tedarikinin hızlandırılması için üretim ve ithalatın artırılmasını istedi.

Daha önceki bir konuşmasında ABD ve İngiliz menşeli aşıların ülkeye girişini yasaklayan Hamaney, "Aşılar, ister ithal ister yerli üretim olsun, büyük bir çabayla ve mümkün olan her şekilde tedarik edilmeli ve halkın kullanımına sunulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hamaney, 8 Ocak'ta yaptığı bir konuşmasında ABD ve İngiliz menşeli aşıların "güvenilir olmadığı" gerekçesiyle ülkeye girişini yasaklamıştı. Kararın ardından ABD'de yaşayan İranlıların satın alarak ülkeye göndermek istediği 150 bin doz Pfizer-Biontech aşısının sevkiyatı iptal edilmişti.

İran'da 9 Ağustos'ta 588 can kaybı ve 40 bin 808 yeni vaka ile salgının başladığı 19 Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka ve can kaybına ulaşılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 336 şehrin yüksek riskli olarak adlandırılan "kırmızı" kategoride olduğunu duyurmuştu.

Aşılama sürecinin ağır işlediği yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, şu ana kadar toplam 17 milyon 294 bin 797 doz aşı uygulandığı açıklanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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