İran Lideri Hamaney'den Batı Şeria'ya silahlanma çağrısı
İran Lideri Ali Hamaney, Batı Şeria'daki halka silahlanma çağrısı yaptı.
19.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:38
İran Lideri Ali Hamaney, Batı Şeria'daki halka silahlanma çağrısı yaptı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hamaney, "Batı Şeria da Gazze gibi silahlanmalıdır. Filistinlilerin yaşadığı zorlukları azaltabilecek tek şey güçtür." ifadelerini kullandı.
Hamaney, "Taviz vermek bu gaspçı, kötü ve kurda benzeyen yapının zalimliğini biraz bile azaltmayacaktır." mesajını paylaştı.
Kaynak: AA