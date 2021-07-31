İran lideri Hamaney'den 2 bin 825 mahkuma af ve ceza indirimi
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İran lideri Hamaney'den 2 bin 825 mahkuma af ve ceza indirimi

İran lideri Hamaney'den 2 bin 825 mahkuma af ve ceza indirimi
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran lideri Ali Hamaney'in onayıyla 2 bin 825 mahkumdan bazılarına af çıkarıldığı, bir kısmının ise cezalarında indirim yapıldığı belirtildi.

İran lideri Ali Hamaney'in onayıyla 2 bin 825 mahkumdan bazılarına af çıkarıldığı, bir kısmının ise cezalarında indirim yapıldığı belirtildi.

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'nin önerisi ve Hamaney'in onayıyla 2 bin 825 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Açıklamada, kararın Kurban ve Gadir-i Hum Bayramları dolayısıyla alındığı ve Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilerek affedilen ve cezasında indirim yapılan mahkum sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in, mahkumları affetme yetkisi bulunuyor.

Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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