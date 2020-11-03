İran lideri Hamaney: "Azerbaycan'ın tüm toprakları işgalden kurtarılmalı, Ermenilerin güvenliği korunmalı"
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İran lideri Hamaney: "Azerbaycan'ın tüm toprakları işgalden kurtarılmalı, Ermenilerin güvenliği korunmalı"

03.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:13
İran lideri Hamaney:

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "İki komşumuz arasındaki savaş acı bir hadisedir.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "İki komşumuz arasındaki savaş acı bir hadisedir. En kısa zamanda sona ermelidir. Azerbaycan'ın tüm toprakları işgalden kurtarılmalı, Ermenilerin de güvenliği korunmalıdır." dedi.

Hamaney, Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü vesilesiyle devlet televizyonunda canlı yayınlanan bir konuşma yaptı.

Dağlık Karabağ'da, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklı çatışmalara değinen Hamaney, iki ülke arasındaki çatışmaların bölgenin güvenliğine de tehdit oluşturduğunu söyledi.

Hamaney, "İki komşumuz arasındaki savaş acı bir hadisedir. En kısa zamanda sona ermelidir. Azerbaycan'ın tüm toprakları işgalden kurtarılmalı, Ermenilerin de güvenliği korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çatışmaların durdurulması gerektiğini vurgulayan Hamaney, şöyle konuştu:

"Bunun temel koşullarından biri, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını iade etmesidir. Bu kesinlikle yapılmalı ve uluslararası hukukta belirtilen sınırlara riayet edilmelidir. Uluslararası sınırlar işgal edilmemeli ve teröristler de sınırlarımıza yaklaşmamalı. Bunlar sınırlarımıza yaklaşırsa gereği yapılacak."

ABD'deki başkanlık seçimleri

Hamaney, ABD'deki başkanlık seçimleri hakkında da ise "Kim kazanırsa kazansın ABD'ye yönelik politikamızı etkilemeyecek. Bazıları şu ya da bu seçilirse ne olacağı hakkında konuşuyor. Evet, bazı olaylar olabilir ama bizi ilgilendirmez. ABD'ye karşı politikamız hesaplanmış ve nettir." açıklamasında bulundu.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız hükümet yetkililerinin Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretler ve İslam karşıtı eylemlere destek vermesini de eleştiren Hamaney, "Fransız hükümeti kalkıp bu hakaretleri insan hakları ve özgürlükle ilişkilendiriyor. Bu Fransız hükümeti nasıl bir hükümettir? Bu nasıl bir siyasettir?" ifadelerini kullandı.

Hamaney, "Bu eylemler Batı medeniyetinin karanlık tabiiyetinin bir göstergesidir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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