İran lideri Hamaney: "Afganistan'daki krizlerin kaynağı ABD'dir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran lideri Hamaney: "Afganistan'daki krizlerin kaynağı ABD'dir"

İran lideri Hamaney: 'Afganistan'daki krizlerin kaynağı ABD'dir'
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Afganistan'daki krizlerin sorumlusunun 20 yıl önce bu ülkeyi işgal eden ABD olduğunu söyledi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Afganistan'daki krizlerin sorumlusunun 20 yıl önce bu ülkeyi işgal eden ABD olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kurduğu 13'üncü hükümet üyelerini kabul eden Hamaney, burada yaptığı konuşmada, önceki hükümet döneminde halkın hükümete yönelik güven duygusunun zayıfladığını ve yeni hükümetin bu durumu düzeltmesini istedi.

Dış politikanın önemine işaret eden ve ekonomi diplomasisinin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Hamaney, 15 komşu ülke başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeyle dış ticaretin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Mevcut ABD yönetimi öncekinden farklı değil"

Konuşmasında nükleer müzakereleri ve Afganistan'daki gelişmeleri değerlendiren Hamaney, "Amerikalılar nükleer anlaşma konusunda çok utanmazca davrandı ve herkesin gözü önünde anlaşmadan tek taraflı ayrılmalarına rağmen sanki İran anlaşmadan ayrılmış gibi taleplerde bulundular. Müzakerelerle alay ettiler ve Avrupalılar da ABD gibi davrandı." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ı, nükleer anlaşmayı canlandırmak için yapılan görüşmelerde selefi Donald Trump ile aynı taleplerde bulunmakla suçlayan Hamaney, "Mevcut ABD yönetimi, öncekinden farklı değil çünkü nükleer meseleyle ilgili İran'dan talepleri sözde farklı ancak aslında Trump'ın isteklerinin aynısını talep ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD, Afganistan'ı kalkındırmak için tek bir adım dahi atmadı"

Hamaney, Afganistan'daki krizlerin kaynağının ABD olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"ABD, Afganistan'ı kalkındırmak için tek bir adım dahi atmadı. Bugünkü Afganistan, kalkınma açısından 20 yıl öncesinin gerisinde değilse bile ileride de değildir. Afganistan'daki krizlerin kaynağı ABD'dir. Amerikalılar, 20 yıllık işgal boyunca düğünleri ve cenazeleri bombalamak, masumları hapse atmak ve uyuşturucu üretimini 10 kat artırmak dahil her türlü vahşeti bu ülkede gerçekleştirdiler."

Afganistan halkını desteklemeye devam edeceklerini belirten Hamaney, "Biz Afganistan ulusunu destekliyoruz. Hükümetler gelir gider ancak Afganistan halkı kalıcıdır. Hükümetlerle ilişkimizin mahiyeti onların bizimle ilişkisine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

ABD, Taliban'ın tanınması konusunda sözlere değil Taliban'ın eylemlerine bakacak
ABD, Taliban'ın tanınması konusunda sözlere değil Taliban'ın eylemlerine bakacak
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için ABD Savunma Bakanı Austin'e taziyelerini iletti.
Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için ABD Savunma Bakanı Austin'e taziyelerini iletti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İbrahim Aydemir Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Marcao Arda Güler Burak Elmas Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İran lideri Hamaney: "Afganistan'daki krizlerin kaynağı ABD'dir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 14:26:35. #1.15#

title