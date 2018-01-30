İran Lideri Hamaney: ABD, DEAŞ'ı Afganistan'a Taşıyor

İran Lideri Ali Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan'a taşıdığını öne sürdü.

SALDIRILARIN ARKASINDA ABD VAR

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da konuşan Hamaney, Afganistan'da son günlerde düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu iddia etti.

"ABD, DEAŞ'I AFGANİSTAN'A TAŞIYOR"

Suriye ve Irak'ta etkisiz hale gelen DEAŞ'ın ABD tarafından Afganistan'a yönlendirildiğine işaret eden Hamaney, "ABD, DEAŞ'ı Afganistan'a taşıyarak bölgede kendi varlığına gerekçe oluşturmaya ve İsrail'in güvenliğini sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İ UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

ABD'nin desteklediği terör örgütlerinin Şia ve Sünni ayrımı yapmaksızın insanları hedef aldığını dile getiren Hamaney, Washington yönetiminin bölge ülkelerini birbirine düşürerek İsrail'i unutturmaya çalıştığını kaydetti.

282 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.