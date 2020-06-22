İran: "Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyoruz" İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı General Hüseyin Dehgan, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediklerini söyledi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı General Hüseyin Dehgan, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediklerini söyledi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı General Hüseyin Dehgan, İran'ın Libya'da Ulusal Mutabakat hükümetini desteklediğini söyledi. İran'ın Libya'da Halife Hafter güçlerine destek verdiği iddialarına ilişkin konuşmanın saçma olduğunu söyleyen General Dehgan, "Libya'da uluslararası meşrutiyeti tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyoruz ve Libya'da siyasi bir çözüm çağrısında bulunuyoruz" dedi. ABD ile müzakere konusuna da işaret eden General Dehgan, ABD ile kesinlikle müzakere olmayacağını belirterek, "Trump ile asla görüşmeyeceğiz, çünkü onu cumhurbaşkanı değil suçlu olarak görüyoruz" ifadesini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA