İran: Libya'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli
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İran: Libya'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Libya'nın toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

İran: Libya'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli
17.06.2020 21:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:52

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Libya'nın toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Musevi, devlet medyasında yer alan açıklamasında Libya'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'daki siyasi krizin sona erdirilmesi için ortaya konulan uluslararası çabayı desteklediklerini ve bu çabaların devam etmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Musevi, "Libya'nın toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmelidir. İran, bu ülkedeki krizin askeri bir çözümünün olmadığına inanıyor." ifadelerini kullandı.

Yabancıların müdahalesinden uzak bir şekilde Libya halkının siyasi kaderini tayin etme hakkından yana olduklarını belirten Musevi, şunları kaydetti:

"Libya'daki istikrar ve huzurun tek yolu; bu ülkedeki gelişmelerde etkili olan bölgesel ve uluslararası aktörlerin, siyasi süreci ve tüm tarafların içinde yer alacağı Libyalıların müzakeresini desteklemeleridir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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